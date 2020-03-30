«Мне нужен дефолт Украины» — Коломойский платит по 60 тыс долларов депутатам, если они не будут голосовать против него

Если кто любит шахматы, настолку «Игра престолов» или сериал «Карточный домик» (ну или вообще красивые интриги), то присмотритесь к ситуации в «Слуге народа».
С самого момента выборов «группа Коломойского» (можно называть их ласково «КолоМоськами») рулила партией, пользуясь тотальным отсутствием тестикул у остальных «зелёных». Дубинский, Бужанский и прочие куницкие позволяли себе абсолютно всё. Топить как бы своего же, «зелёного» премьер-министра Гончарука, атаковать главу фракции Арахамию и «на 100% своего» Генпрокурора Рябошапку, устраивать цирк в парламенте и так далее. Им тупо всё сходило с рук. Арахамия прогибался (это вообще его хобби), Гончарук утирался и молчал, Рябошапка думал, что если он будет выполнять прихоти Зеленского, то тот его не бросит (а тот разумеется бросил), прочие делали вид что не замечали. У «коломосек» была внутренняя структура, руководство (Беня лично), коммуникация, медиа («Плюсы») и мотивация. Их было меньше, чем остальных «зеленых», но они были организованы. То, о чем я всегда говорю – любая армия всегда побеждает стадо.
Но.
После того, как несколько «зелёных» депутатов начали собирать свою группу, ситуация изменилась. Группе Коломойского, которая как раз начала медийную активность в поддержку дефолта, начала противодействовать менее организованная, но всё же группа (Чернев, Потураев и остальные). Эта группа более размытая, народ там неслаженный, но это всё же организация.
И всё изменилось. Группа Коломойского сжалась и перешла из атаки в оборону. Все эти «Тёмные рыцари» (господи, курчавенький, ты себя хоть видел, рыцарь ты наш круглого лица?..), сливные бачки захлебнулись и начали выть. Тупо выть, называя «новую группу» раскольниками, еретиками и прочим, чтобы создать видимость, что их мало, а раз мало, то они неправы.
Но помогло это мало.
Но это уже партизанская война малыми силами, а не фактический контроль самой большой фракции в парламенте в обход главы фракции (кстати где он). Это уже не доминирование на шахматной доске, это оборона лёгкими фигурами. Ситуация изменилась. Простые решения будут стоить непростых денег.
Господи, как же я люблю такое. Круче религии и героина, кстати не употребляю ни того ни другого. Как это вообще можно не любить? Это же кайф, марожено.
Юрий Гудыменко, Демократична Сокира.
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