Март 30th, 2020

Медики обьяснили, почему сало надо есть по утрам

Медики составили список причин, которые указывают на пользу употребления небольшого количества сала по утрам для здоровья. Около 10-30 граммов продукта влияют на очищение сосудов и препятствуют образованию атеросклеротических бляшек.

Первой причиной специалисты назвали стабилизацию пищеварения. По их словам, утренняя порция сала стимулирует синтез желчи, тем самым улучшая пищеварение.

Далее продукт способен влиять на здоровье сосудов, так как в нем содержатся большое количество жирорастворимых витаминов (А, D, Е) и ненасыщенных жирных кислот. В совокупности происходит эффект очищения сосудов от холестериновых бляшек.

Улучшение работы мозга происходит из-за лецитина в составе. Именно он поддерживает когнитивную деятельность органа и влияет на концентрацию.

Укрепление иммунитета связано с содержанием «хорошего» холестерина в сале и полезных жиров. Они участвуют в развитии клеточных мембран, необходимых для построения иммунитета.

В конечном счете, продукт полезен в роли перекуса. Сало влияет на восстановление энергии в рабочее время, обходя колбасы, булочки и пирожки. Продукт не содержит углеводов и не дает располнеть.