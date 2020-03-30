Март 30th, 2020

Лодку с Поляковой и детьми потеряли ночью на речке

С Олей Поляковой скучно не бывает. Даже во время карантина.

Уже много раз Оля подробно рассказывала чем занимается на изоляции. В ее загородном доме есть все,что нужно для комфортной жизни. Есть отличная баня на озере,есть спортзал,есть даже конюшня с несколькими лошадками.

Для любителей огородных работ,есть небольшая теплица. В общем,развлечений хватает на любой вкус.

Но этого Оле показалось мало и она с детьми отправилась на прогулку по речке в лодке. Непонятным образом ,семья умудрилась заблудиться. Когда стемнело,они поняли,что совершенно не понимают где они и попросили помощи.

К счастью,операция по спасению Поляковой закончилась успешно. Все вернулись домой и поблагодарили спасателей за помощь. Но такая прогулка могла иметь и гораздо более серьезные последствия. Есть надежда,что семейство сделает выводы.