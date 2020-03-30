Март 30th, 2020

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали, как работают из дома в разгар пандемии коронавируса

Во время пандемии коронавируса 38-летняя Кейт Миддлтон и 37-летний принц Уильям придерживаются режима самоизоляции и работают из дома. Герцоги Кембриджские, как известно, большое внимание уделяют проблемам психического здоровья, а в разгар вспышки заболевания этот вопрос для многих может стать весьма актуальным. Вчера в инстаграме Кенсингтонского дворца появились новые снимки, на которых супруги запечатлены с телефонной трубкой.

Герцоги общались по телефону с организациями, чьими патронами они являются. Так, Кейт Миддлтон на прошлой неделе созванивалась с Кэтрин Рош, генеральным директором организации Place2Be.

Самоизоляция и социальная дистанция могут создать большие проблемы для нашего психического здоровья. В последние недели герцог и герцогиня Кембриджские регулярно контактировали с организациями и фондам под их патронажем, чтобы выявить проблемы, с которыми они сталкиваются в это трудное время,

— говорится в сообщении.

Супруги поддержали советы Организации общественного здравоохранения Англии по укреплению психического здоровья нации во время пандемии коронавируса. Например, поддерживать связь с родными и близкими с помощью видеозвонков и социальных сетей, придерживаться режима здорового сна или освоить новое хобби.

Работая из дома (а на время карантина Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с детьми переехали в поместье Анмер-Холл в Норфолке), герцогиня придерживается делового стиля. На новом снимке она запечатлена в брючном костюме от Marks & Spencer. В этом образе она уже появлялась на публике несколько дней назад, когда вместе с супругом посетила центр службы скорой помощи в Лондоне.