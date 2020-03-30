Март 30th, 2020

Кайли Дженнер очень скучает по привычной жизни

Кайли Дженнер не только восхитительная красотка,но и успешная бизнес-вумен. Она возглавляет компанию по производству косметики Kylie Cosmetics. В 2019 году в возрасте 21 года она стала самым молодым миллиардером в истории, тем самым побив рекорд Марка Цукерберга.

Недавно Кайли пожертвовала миллион долларов на борьбу с коронавирусом. Чем эта бизнесвумен, светская и медийная личность занимается в карантине? Ей «скучно в доме», как она сама призналась, поэтому бездельничает.

Но при этом, находясь в своем доме, Кайли полностью накрашена, чтобы позировать для случайного селфи в зеркале, одно из которых она разместила в Instagram в эту субботу, сидя в изоляции.

Выглядит она потрясающе. Благо, у нее более 145 миллионов подписчиков в Instagram, так что любоваться прекрасным макияжем и оценивать ее затеи есть кому.