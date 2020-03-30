Март 30th, 2020

Католикам в Америке разрешили есть мясо во время поста из-за коронавируса

Епископ католической церкви в Нью-Джерси разрешил пастве баловать себя мясными блюдами до завершения Великого поста из-за трудностей и ограничений, вызванных эпидемией коронавируса в Америке.





Преподобный Джеймс Чеккио, глава Метученской епархии в Нью-Джерси заявил, что не будет отказываться от мяса по пятницам до конца поста, за исключением Страстной пятницы. Католики обычно воздерживаются от мяса в Пепельную среду — день начала поста, а также каждую пятницу, включая Страстную.



Епископ сказал, что на его решение повлияли временные «трудности с получением некоторых видов пищи и многочисленные другие лишения, которые человечество испытывает из-за коронавируса». «Мы все приносим достаточно жертв во время кризиса с коронавирусом», — сказал Чеккио.



В Нью-Джерси самый высокий процент католиков в стране. Пять епархий штата отменили мессы, похороны и свадьбы и призвали верующих остаться дома. Напомним, что 27 марта США стали лидерами по числу зараженных коронавирусом.