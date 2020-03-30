Март 30th, 2020

Как правильно использовать многоразовые маски

Многоразовые маски обладают защитными свойствами, но нуждаются в правильной обработке. Перед каждым повторным применением маску нужно постирать с мылом или моющим средством, а потом прогладить утюгом с подачей пара. Непосредственно перед использованием маска должна быть сухой, поэтому далее по ней необходимо пройтись горячим утюгом без пара, досушить.

Маски эффективны только в сочетании с другими важными профилактическими способами (тщательное мытье рук, дезинфекция предметов и ограничение контактов).

Также врачи напоминают, что одноразовые маски не подлежат обработке и повторному использованию. Такие средства защиты нужно менять каждые два-три часа.

Использование масок обязательно для медицинских работников и тех граждан, которые уже заболели. Здоровые люди могут надевать их при посещении публичных мест и общественного транспорта, однако эффективность масок в таких случаях не доказана.