 
 
Март 30th, 2020

Как бы выглядили персонажи Титаника по версии Дисней

Художник Исайя Кит Стивенс перерисовал сцены из «Титаника» (включая самые откровенные), а главные роли в этом фильме отдал диснеевским принцам и принцессам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вернуться к списку новостейИсточник: telegraf.com.ua

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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