Художник Исайя Кит Стивенс перерисовал сцены из «Титаника» (включая самые откровенные), а главные роли в этом фильме отдал диснеевским принцам и принцессам.
Вернуться к списку новостейИсточник: telegraf.com.ua
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Март 30th, 2020
Как бы выглядили персонажи Титаника по версии Дисней
Художник Исайя Кит Стивенс перерисовал сцены из «Титаника» (включая самые откровенные), а главные роли в этом фильме отдал диснеевским принцам и принцессам.
Вернуться к списку новостейИсточник: telegraf.com.ua
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