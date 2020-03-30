Goldman Sachs спрогнозировал отрицательные цены на российскую нефть

(Блумберг) — Спрос на нефть снижается быстрее, чем кто-либо прогнозировал, и наиболее уязвима внутриматериковая добыча в США, России и Канаде, отмечает Goldman Sachs Group Inc.

На этой неделе объемы потребления снизятся на 26 миллионов баррелей, или на 25%, поскольку меры по социальному дистанцированию для сдерживания коронавируса в настоящее время затрагивают 92% мирового ВВП, написали в обзоре аналитики Джефф Карри и Дамьен Курвален. Анонсировано закрытие скважин, на которых добывается как минимум 900 000 баррелей в сутки, при этом реальная цифра, скорее всего, будет выше и расти с каждым часом.

«Окончательный масштаб закрытия скважин, который пока неизвестен, скорее всего, навсегда изменит нефтегазовую отрасль и ее геополитику», — предполагают аналитики. Цены на нефть, добываемую на территориях без доступа к морю, направляются в область отрицательных значений и в конечном итоге создадут инфляционный шок, связанный с предложением, из-за тех объемов производства, которые придется остановить, отмечают они.

В целом цена Brent, скорее всего, останется в районе себестоимости в $20 за баррель и может временно опускаться ниже, при этом доставляемые водным путем сорта находятся в более выгодном положении по сравнению с внутриматериковой нефтью США, Канады и России, которая зависит от трубопроводов, пишет Goldman. Закрытие скважин будет зависеть не от их расположения на кривой затрат, а от логистики и доступа, сообщили аналитики.