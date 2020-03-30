Март 30th, 2020

Эрик Клэптон празднует 75-ти летие

Сегодня празднует 75-ти летие гениальный музыкнт Эрик Клэптон.

Эрик Патрик Клэптон — британский рок-музыкант, композитор, гитарист, вокалист. Командор ордена Британской империи (CBE).

В 1960-е годы Клэптон играл с блюз-роковыми группами John Mayall’s Bluesbreakers, Yardbirds, Cream. Его прозвище — «медленная рука» (англ. Slowhand) стало названием одного из самых успешных альбомов (1977).

Самым успешным синглом за всю сольную карьеру Клэптона стала кавер-версия «I Shot the Sheriff» Боба Марли, которая возглавила американские чарты в сентябре 1974 года.

В 1993 году Клэптону присуждены премии «Грэмми» во всех самых престижных номинациях: «Альбом года» (MTV Unplugged), «Песня года» («Tears in Heaven») и «Запись года» («Tears in Heaven»).

Клэптон — единственный музыкант, который трижды включён в Зал славы рок-н-ролла: в качестве сольного исполнителя и члена рок-групп Cream и Yardbirds. В 2011 году журнал Rolling Stone поставил его на второе место в списке величайших гитаристов всех времён (после Джими Хендрикса).