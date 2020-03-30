Март 30th, 2020

Дональд Трамп поставил условие принцу Гарри и Меган

Президент США Дональд Трамп поставил условия пребывания Меган Маркл и Гарри в стране.

Монаршая чета осуществила давно задуманный план и переехала жить в родной город Меган — Лос-Анджелес. Однако правительство Соединенных Штатов поприветствовало супругов далеко не так тепло, как им хотелось бы. Дональд Трамп сразу дал понять, что Меган и Гарри предоставлены сами себе и не могут рассчитывать на его бесплатную защиту.

«Я большой друг и поклонник королевы и Великобритании. Сообщалось, что Гарри и Меган, покинувшие Королевство, будут постоянно проживать в Канаде. Теперь они уехали из Канады в США. Однако США не будут платить за обеспечение их безопасности. Они должны платить!» — написал президент в Twitter.

Представители Меган и Гарри поспешили ответить Трампу. В официальном заявлении говорится, что супруги уже решили проблему охраны своими силами.

«Герцог и герцогиня Сассекские не планируют просить правительство Соединенных Штатов оплачивать их охрану. Всё уже оплачено из частных источников», — передал их слова представитель супругов.