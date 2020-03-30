Март 30th, 2020

Дима Билан стал носить платье

Дима Билан стал носить платье — по его словам это такая шутка, впрочем в платье его встречали и раньше.

Находясь на самоизоляции, многие звезды стали активнее вести себя в соцсетях. Одни активно проводят прямые эфиры в инстаграме, а другие присоединяются к популярному TikTok-челленджу Flip the Switch, в котором ранее уже успели принять участие Дженнифер Лопес с женихом Алексом Родригесом и многие другие. Суть этого челленджа в том, что его участники танцуют под песню Дрейка Nonstop. Затем на секунду гаснет свет, после чего участники меняются одеждой и как бы перевоплощаются друг в друга.

Так, вчера их примеру последовали Дима Билан и Клава Кока — они записали два видео, на которых под музыку меняются одеждой по щелчку пальцев. В одном из роликов Клава предстает в коротком платье с розовыми пайетками, а Дима — в костюме в полоску. Буквально через мгновение в этом же платье оказывается уже Дима.

Ну что, для кого-то карантин — это еще скучно?

— поинтересовался артист у фолловеров.

Почему Билан решил записать видео именно с Кокой, пока остается только догадываться. Возможно, на карантине Дима и Клава решили записать первый совместный хит, который в скором времени представят своим поклонникам.

Клава Кока и Дима Билана

Кстати, недавно Билан опубликовал в инстаграме видео, на котором показал, чем занимается в условиях самоизоляции: Дима придумывает новые аранжировки для своих старых песен, играет на баяне, рояле и пересматривает старые ролики из семейного архива, снятые на заре карьеры.

Друзья! Сейчас невероятно важно соблюдать все меры предосторожности и проводить время дома! Думаю, что вам, как и мне, есть чем заняться! Я решил наглядно показать, как я с пользой провожу появившееся время! А еще я дописываю свой новый альбом, который будет доступен уже в апреле!

— сообщил Билан.