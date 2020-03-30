Март 30th, 2020

Дети Филлипа Киркорова счастливы с отцом на карантине

Жизнь тусовки от шоу-бизнеса, в последнее время, в основном протекает в Инстграме. Там выставляется бесконечное число фото,видео,ведутся прямые эфиры,устраиваются разнообразные конкурсы . Народ развлекается изо всех сил. Неожиданно поклонники стали замечать,что Филлип Киркоров в этом совсем не принимает участие.А ведь он никогда не оставался в стороне от публичности.

К счастью, с ним все хорошо. Грустит только, говорит «настроения по большому счету действительно никакого нет, потому что мы сидим на пороховой бочке и в любой момент она может взорваться».

Филлип проводит время в своем загородном доме ,в компании детей Аллы -Виктории и Мартина. По словам артиста,дети счастливы,что папа остается с ними дома.

«Конечно, самая большая для них радость, что папа дома, папа на карантине, никуда не спешит, не уезжает. Для них это как подарок…»- говорит артист.