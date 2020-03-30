Число погибших от коронавируса в мире превысило 33 тысячи человек

К понедельнику число зараженных коронавирусом нового типа в мире выросло до 703734 человек, зарегистрированы 33210 летальных исходов, пишет газета South China Morning Post.

При этом по информации американского университета Джона Хопкинса, число случаев заражения в мире достигло 720117, скончались 33958 человек, передает «Интерфакс».

По числу подтвержденных случаев заражения лидируют Соединенные Штаты. По данным издания, там зафиксировано 136880 инфицированных и 2409 летальных исходов, по информации университета Хопкинса — 142106 заболевших.

В Европе по числу заболевших и умерших по-прежнему лидирует Италия, в которой насчитывается 10779 жертв инфекции и 97689 больных.

Газета и университет занимаются онлайн-подсчетом статистики по коронавирусу на основании официальных данных соответствующих стран.