 
 
Март 30th, 2020

Число погибших от коронавируса в мире превысило 33 тысячи человек

© Коллаж ИА «Росбалт»
К понедельнику число зараженных коронавирусом нового типа в мире выросло до 703734 человек, зарегистрированы 33210 летальных исходов, пишет газета South China Morning Post.
При этом по информации американского университета Джона Хопкинса, число случаев заражения в мире достигло 720117, скончались 33958 человек, передает «Интерфакс».
По числу подтвержденных случаев заражения лидируют Соединенные Штаты. По данным издания, там зафиксировано 136880 инфицированных и 2409 летальных исходов, по информации университета Хопкинса — 142106 заболевших.
В Европе по числу заболевших и умерших по-прежнему лидирует Италия, в которой насчитывается 10779 жертв инфекции и 97689 больных.
Газета и университет занимаются онлайн-подсчетом статистики по коронавирусу на основании официальных данных соответствующих стран.

Tags: | Category: Мир, Новости ﻿
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