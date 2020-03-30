Астрофизик из Мельбурна Дэниел Рирдон оказался в больнице после того, как попытался изобрести устройство, которое помогало бы людям не трогать свое лицо

Рирдон, научный сотрудник Технологического университета Суинберна, работал над ожерельем, которое бы предупреждало каждый раз, когда человек подносит руки к лицу. Именно прикосновение к лицу руками является одним из источников заражения коронавирусом.

Для своего устройства ученый использовал несколько мощных неодимовых магнитов. Такие магниты могут поднимать грузы весом от тонны и больше.

Рирдон объяснил, что начал работать над ожерельем от скуки, находясь в самоизоляции. «У меня было устройство, которое определяло магнитное поле. Я подумал, что если я создам сеть, которая сможет определять магнитное поле, а на руках мы бы носили магниты, то такая система предупреждала бы, когда человек подносит руки к лицу», — объяснил ученый ход своих мыслей. При этом он признался, что никакого опыта в создании таких сетей у него не было.

В итоге у Рирдона получилось устройство, которое постоянно вибрировало — до тех пор, пока человек не поднесет руку к лицу. Все еще скучая, астрофизик начал прикладывать магниты к голове — сначала к ушам, а потом к ноздрям. Ученый запихнул два магнита внутрь ноздрей и еще два оставил снаружи. Поэтому, когда Рирдон убрал два магнита, которые находились снаружи носа, магниты которые были внутри намертво соединились друг с другом.

Рирдон решил загуглить проблему и узнал о 11-летнем мальчике, с которым произошло тоже самое. Мальчику удалось вытащить магниты, используя еще несколько магнитов.

Рирдон решил поступить также, но сделал только хуже. Когда мужчина вынимал магнит магнитом, тот который находился у него в руке выскользнул и тоже очутился в ноздре. Таким образом у Рирдона оказалось два магнита в левой ноздре и один — в правой. «Больше свободных магнитов у меня не было», — уточнил он.

Не теряя надежды, Рирдон попытался вытащить магниты металлическими щипцами. «Каждый раз, когда я подносил щипцы к ноздрям, весь мой нос „тянулся“ к инструменту, а потом щипцы просто прилипали к носу», — отметил ученый.

К счастью, друг Рирдона работал в больнице, куда они в итоге и отправились. Пока врач вынимал из носа астрофизика магниты, один из них провалился к нему в горло.

«Думаю, не стоит говорить, что больше я с магнитами экспериментировать не собираюсь», — заключил Рирдон.