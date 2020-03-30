Март 30th, 2020

Анна Семенович заметно округлилась на карантине

Карантин во время коронавируса заставил звездных красавиц и напрочь забыть о диете. От скуки дивы экрана встали к плите и дружно принялись готовить. Причем не какой-нибудь там салатик с минимумом калорий. Известные актрисы и модели усердно пекут печенье и хлебушек, от которых в обычных условиях они бы держались подальше. Но времена сейчас смутные, а война (с коронавирусом) все спишет. Даже лишние килограммы на талии!

Не отстает,а возможно даже и возглавляет,всю эту кулинарную вакханалию Анна Семенович.

Она и раньше не отличалась тонкой талией,а сейчас и вовсе округлилась и существенно прибавила красоты.

Анна с утра до вечера публикует фоторепортажи с кухни. Не так давно она обьявила,что карантин проведет вместе со своим возлюбленным и,естественно,готовить приходиться не только салатики и гречку.

Будем надеяться,что Анна остановиться вовремя и не потеряет своей привлекательности из-за создавшейся ситуации.