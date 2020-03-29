Март 29th, 2020 Журналисты сфотографировали Ливийскую пустыню, заваленную брошенными и подбитыми танками Журналисты сфотографировали Ливийскую пустыню, заваленную брошенными и подбитыми танками. Это последствия последней Садо-ливийской войны, которая привела к полному поражению Ливии. Последняя фаза чадско-ливийского конфликта носит название — Война «Тойот». Военные действия на территории Чада были в период с 1978 по 1987 год, в которых были задействованы армии Ливии, Франции и вооружённые силы различных партий Чада.

Первоначальная мотивация Каддафи его вмешательства во внутренние дела Чада состояла в намерении вернуть полосу Аузу, узкую полосу территории между Чадом и Ливией, на которую Ливия предъявляла территориальные претензии. По договору 1935 года между Францией и Италией полоса отошла Италии (договор не был ратифицирован Францией), затем в 1955 году был заключён договор между Ливией и Францией, передававший полосу Франции.



После распада французской колониальной империи полоса Аузу перешла к Чаду. Война названа в честь Toyota Hilux, прочного рамного джипа, который использовали вооружённые силы Чада для мобильного перемещения войск в боях против ливийцев.



Ливийская группировка имела вполне современное на тот момент советское вооружение, включая танки Т-55, БМП-1, вертолеты Ми-24, истребители МиГ-23, комплексы ПВО. Основной ударной силой ЧНВС были около 400 внедорожников — в основном пикапов Toyota Land Cruiser 40 и 70-й серий, вооруженных ПТРК Milan и безоткатными орудиями. Используя партизанскую тактику с глубокими обходами и фланговыми ударами (благо, пустынная местность предоставляла для этого отличную возможность), высочайшую маневренность и быстроходность своих импровизированных боевых машин, хорошее знание местности, чадцы в двух сражениях наголову разгромили ливийскую группировку.



Война закончилась в 1987 году полным поражением ливийцев, которые потеряли десятую часть своей армии, 7500 солдат были убиты на поле боя, к тому же чадские войска захватили у ливийцев военного оборудования на сумму 1,5 млн долларов США. Потери Чада составили 1000 убитых солдат.



Оценивая результаты боев, начальник штаба ЧНВС Ахмед Муса-Ми заявил: «Теперь мы знаем, что лучше иметь хорошую „Тойоту“, чем Т-55». Фраза стала крылатой в этой части Сахары, а завершающий этап боевых действий между Ливией и Чадом получил почти официальное название «Война на „Тойотах“».





























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