Март 29th, 2020

Журналисты опубликовали интимные фото полуобнаженной жены Джонни Деппа с Илоном Маском

Журналисты опубликовали интимные фото полуобнаженной жены Джонни Деппа с Илоном Маском — как оказалось Эмбер Херд начала изменять Деппу уже давно. И Маск был не первым, кому достался сомнительный приз. При этом жена Деппа изменяла ему с Маском прямо у них дома, в богатом пентхаусе, пока Джонни Депп проводил время на съемках.

Голливудская звезда Эмбер Херд уже четыре года разводится со своим супругом – звездой «Пиратов Карибского моря» Джонни Деппом. Взаимные обвинения и доказательства вины – каждое заседание суда заканчивается скандально. На этот раз в Сети опубликовали фотодоказательства измены Эмбер с генеральным директором SpaceX и Tesla Илоном Маском.

Несколько лет назад Джонни Депп утверждал, что австралийская актриса изменяла ему через месяц после свадьбы. Но эти обвинения Эмбер отрицали. Издание The Daily Mail опубликовало фотографии с камер наблюдения в лифте, где Эмбер Герд обнимается с миллиардером Илоном Маском. Пара в этот момент находилась в лифте апартаментов, принадлежащих Джонни Деппу и Эмбер Херд.

Сразу после развода Херд и Маска начали замечать вместе на прогулках, а позже они и вовсе подтвердили свои романтические отношения. Хотя по наблюдениям журналистов они встречались около двух лет, а не несколько месяцев.