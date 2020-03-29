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В Крыму возбуждают первое уголовное дело о заражении коронавирусом

rp_968a973-koronavirus485-390x240.jpgГлава Крыма  обратился в местное МВД и прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по первому случаю заражения коронавирусом в Крыму от человека, который нарушил режим самоизоляции.

Как оказалось, заболевший приходил в медицинский центр, где заразил сотрудника во время медосмотра. Установлено, что с зараженным контактировали 78 человек. Они находятся в самоизоляции и инфекционных больницах.

Сейчас в Крыму под наблюдением медиков находятся 2620 человек, из них на самоизоляции 2548 человек. Всего в регионе 15 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

На полуострове введут жесткий карантин на время недели, которую объявили  не рабочей. Власти Крыма призвали  жителей к самодисциплине и попросил минимизировать публичные контакты. От чиновников потребовали отменить все совещания на время карантина.

На сегодняшний день,в Крыму находится рекордное количество пенсионеров за последние пять лет. Потому ситуация с пандемией приобретает особенно угрожающий характер на полуострове.

Tags: , , , | Category: Новости, Общество, Украина ﻿
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