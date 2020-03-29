Март 29th, 2020

В Китае снова начали закрывать кинотеатры — эпидемия возвращается

Пекинское бюро по вопросам кино приказало владельцам кинотеатров снова закрыть залы. По слухам, правительство опасается, что в страну придёт вторая волна коронавируса.

На прошлой неделе свыше 600 китайских кинотеатров были вновь открыты для зрителей после спада болезни. На экранах показывали как местные хиты, так и голливудские блокбастеры (вся франшиза «Мстителей», «Аватар», «Зелёная книга»).

По словам источников, повторное закрытие будет продолжаться длительное время; чиновники станут ещё более осторожными, чтобы не допустить повторение эпидемии, которая, опираясь на сведения исследователей, уже спала.

Распространение коронавируса в Китае началось в провинции Ухань и пришлось на конец декабря-начало января. Сейчас в мире инфицировано свыше 600 тысяч человек; умерло более 28 тысяч человек.