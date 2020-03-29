Март 29th, 2020

Ученые узнали чем неандертальцы развивали свой мозг

Ученые узнали чем неандертальцы развивали свой мозг — в основе их рациона была особая еда.

Больше половины рациона европейских неандертальцев приходилось на рыбу, моллюсков и тюленей. К такому выводу пришли ученые из Барселонского университета, говорится в журнале Science.

Долгое время считалось, что неандертальцы уступали другим видам ранних людей в своем развитии — якобы у них не было культуры, они не умели говорить, разжигать огонь и охотиться чем либо, кроме своих рук.

Однако четыре года назад группа археологов нашла в пещере Крапива на территории Хорватии ожерелья из когтей хищных птиц, изготовленные неандертальцами, а на севере Испании — образцы неандертальской наскальной живописи. Кроме того, они выяснили, что неандертальцы коллекционировали камни, варили лечебные отвары и рисовали абстрактные татуировки.

В новой найденной пещере Фигейра-Брава, которая расположена в 30 км от Лиссабона, ученые обнаружили массу раковин различных двустворчатых моллюсков, а также фрагменты панцирей крабов, кости акул, угрей и многих других крупных морских рыб. Часть раковин была расколота орудиями труда. Также среди костей были обнаружены останки морских котиков, дельфинов, пингвинов и других водоплавающих птиц и млекопитающих.

«Согласно одной из популярных теорий происхождения человечества, ускоренное развитие мозга и уникальные интеллектуальные способности Homo sapiens могут быть связаны с употреблением морской пищи, богатой рыбьим жиром. Мы показали, что если это действительно было так, то тогда подобные плюсы получало все человечество, а не только кроманьонцы».

Профессор Барселонского университета Жуан Зильян.

Количество потребляемых морских животных неандертальцами примерно схож с этим показателем у других видов древних людей, отмечают ученые. Это значит, что неандертальцы вряд ли уступали кроманьонцам в уровне интеллектуального, культурного и технологического развития.