Март 29th, 2020

Ученые определили сколько максимально может прожить человек



Ученые определили сколько максимально может прожить человек — до 115 лет, если не применять оперативного вмешательства и около 122, если использовать все достижения современной медицины.



Нидерландские исследователи выяснили, каким может быть максимальный предел человеческой жизни. Так, научные сотрудники Университета Эразма подсчитали, как долго может функционировать человеческий организм.



Эксперты выяснили, что во многом продолжительность жизни не зависит ни от качества питания, ни от бытовых условий, в которых проживал человек, ни от уровня медицины.



В своем исследовании ученые изучили условия и образ жизни десятков тысяч людей, проживающих в разных точках земного шара. Их целью было выяснить, насколько можно продлить человеческую жизнь, и что для этого необходимо делать.



Оказалось, что в данный момент максимальная продолжительность жизни женщин составляет 115,5 лет, а мужчин– 114,1 лет. Такого результата можно добиться, н е прибегая к крайним методам, а просто заниматься поддержанием организма в форме и полным медицинским контролем за жизненными показателями.



Продлить срок жизни еще больше можно будет только с помощью новейших технологий вроде пересадки мозга в другое тело, которые пока находятся лишь в стадии разработки.