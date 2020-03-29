Март 29th, 2020

Судья отклонил протест Эмбер Херд о закрытии дела: суд против нее состоится

Хорошие новости для Джонни Деппа: суд не удовлетворил просьбу Эмбер Херд отклонить $50 млн. иск за клевету от экс-супруга, а значит суд таки состоится.

«Возражение ответчика не идет вразрез с четвертым пунктом, но остальные три пункта предполагают отклонение протеста ответчика, — заявил судья Брюс Уайт в обращение к адвокатам обеих сторон. — Ко всему прочему, протест защиты относительно сроков давности также отклонен».

Слушание по иску Деппа запланировано на август этого года. Актер подал иск в суд Вирджинии после того, как Херд дала интервью газете Washington Post, где обвинила Деппа (не называя его имени) в домашнем насилии.

Адвокат Херд Роберта Каплан отреагировала на новость об отклонении возражения судом:

«Что имела в виду мисс Херд в своем интервью, и правда ли это, решат присяжные. Как мы уже говорили, у судов есть мощные механизмы, которые помогут раскрыть правду. Мы уверены, что мисс Херд одержит победу, когда присяжные увидят все наши доказательства».

Адам Вальдман ответил на заявление Каплан:

«Сегодняшнее решение суда говорит само за себя. Так же, как и заявление Роберты Каплан. Мы вместе со здравым смыслом с нетерпением ждем момента, когда сможем увидеть «мифические» доказательства Эмбер Херд в суде. Мистер Депп потратил годы на поиски правосудия».