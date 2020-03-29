 
 
Март 29th, 2020

SpaceX будет возить грузы на Луну

Компания SpaceX отправит груз на Луну. Они выиграли конкурс от НАСА и получили контракт «Gateway Logistics». В SpaceX рассказали, что они будут использовать тяжелую ракету Falcon, чтобы доставить модифицированную версию космического корабля Dragon XL к станции Lunar Gateway. Космический аппарат будет в течение года оставаться пристыкованным к шлюзу, а потом произойдет «автономная» утилизация.

«Предоставление этого контракта является еще одной важной частью нашего плана по возвращению на Луну на устойчивой основе», — заявил администратор НАСА Джим Брайденстайн.

В НАСА добавили, что они все еще планируют построить шлюз, который поддержит международный бизнес. Агентство отмечает, что они хотят привлечь больше коммерческих компаний, как SpaceX, в программу Artemis.

Tags: , | Category: Наука, Новости ﻿
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