SpaceX будет возить грузы на Луну

Компания SpaceX отправит груз на Луну. Они выиграли конкурс от НАСА и получили контракт «Gateway Logistics». В SpaceX рассказали, что они будут использовать тяжелую ракету Falcon, чтобы доставить модифицированную версию космического корабля Dragon XL к станции Lunar Gateway. Космический аппарат будет в течение года оставаться пристыкованным к шлюзу, а потом произойдет «автономная» утилизация.