Март 29th, 2020

Слава Каминская придумала себе развлечение

В условиях карантина абсолютно все звезды должны находиться дома,как и самые обычные люди.

Многие из них очень страдают от такого образа жизни,так как не привыкли находиться в ограниченном кругу общения и без шумной тусовочной жизни.

Некоторые с удовольствием проводят время с детьми,а некоторые откровенно скучают.

К последним относится и Слава Каминская. Девушка не так давно перенесла ряд пластических операций и теперь ей очень хочется продемонстрировать где-то свою обновленную фигуру.

Так как публичные места не работают,то Слава предложила всем скучающим показывать свои наряды в Инстаграм. Каждый день в определенном цвете.

Для примера девушка выбрала зеленый цвет и продемонстрировала несколько луков этого оттенка.