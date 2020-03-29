Март 29th, 2020

Россия разработала лекарство от вируса,которое оказалось американским

В России утверждают,что разработали препарат, способный вылечить коронавирус. Открытием похвастались представители Федерального медико-биологического агентства.

Правда,это не российский препарат,а американский.В основу спасительного средство легло американское противомалярийное средство «Мефлохин», которое было разработано в 70-80 годах XX века.Скорее всего,испытателей привлекло название.

Представители агентства уверены, что лекарство позволит «повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких». Это предотвратит заражение инфекцией или поможет свести ее на нет.