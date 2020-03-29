Март 29th, 2020

Райан Рейнольдс сыграет главную роль в экранизации компьютерной игры

Райан Рейнольдс может сыграть главную роль в экранизации популярной игры 1980-х «Dragon’s Lair».

Проектом занимается Netflix.

Главный герой игры-аркады – рыцарь по имени Дирк, который отправляется спасть принцессу Дафну, похищенную драконом Синджем и волшебником по имени Мордок.

Дирку надо спуститься в подземелье и сразиться со множеством врагов на пути к цели. «Dragon’s Lair» появилась в игровых автоматах в 1983 году и стала так популярна, что уже в 1984-м был снят мультсериал по ее мотивам, выходивший на ABC.

Рейнольдс выступит в роли сопродюсера проекта вместе с Роем Ли, Тревором Энгельсоном, Доном Блютом, Гари Голдманом и Джоном Помроем