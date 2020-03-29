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Райан Рейнольдс сыграет главную роль в экранизации компьютерной игры

'6 Underground' film premiere, Arrivals, New York, USA - 10 Dec 2019Райан Рейнольдс может сыграть главную роль в экранизации популярной игры 1980-х «Dragon’s Lair».

Проектом занимается Netflix.

Главный герой игры-аркады – рыцарь по имени Дирк, который отправляется спасть принцессу Дафну, похищенную драконом Синджем и волшебником по имени Мордок.

 Дирку надо спуститься в подземелье и сразиться со множеством врагов на пути к цели. «Dragon’s Lair» появилась в игровых автоматах в 1983 году и стала так популярна, что уже в 1984-м был снят мультсериал по ее мотивам, выходивший на ABC.

Рейнольдс выступит в роли сопродюсера проекта вместе с Роем Ли, Тревором Энгельсоном, Доном Блютом, Гари Голдманом и Джоном Помроем

Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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