Март 29th, 2020

Певица Ханна поделилась откровенным фото

29-летняя певица Ханна соблюдает режим самоизоляции. Звезда решила поднять настроение фанатам, которые тоже вынуждены оставаться дома из-за пандемии.

Исполнительница поделилась своим откровенным фото. Она решила примерить несколько трендов 90-х годов.

Певица завязала на узел топ, надела брюки с низкой посадкой, а трусики выпустила поверх. Пышная прическа с начесом и яркий макияж стали удачным дополнением звездного образа.

В таком сексуальном наряде Ханна приняла соблазнительную позу на скамейке. Певица напомнила подписчикам о необходимости соблюдать карантин.

Фолловеры восхитились свежим образом инстадивы. «Главное — трусы не порвать», «Как перестать много есть на карантине?», «Такая красивая», «Хотим прямой эфир каждый день», — обратились поклонники к звезде.