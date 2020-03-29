 
 
Март 29th, 2020

От коронавируса излечился актер Том Хэнкс

Том Хэнкс© Стоп-кадр из фильма «Шпионский мост»

63-летний голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон излечились от коронавирусной инфекции. Об этом оба сообщили в соцсетях.

Они уже вернулись в Лос-Анджелес из Австралии, где находились последние недели, а также поблагодарили всех за участие.

Напомним, 12 марта Хэнкс, который вместе с женой работал на съемках биографического фильма об Элвисе Пресли на Золотом берегу Квинсленда, сообщил, что заразился коронавирусом. По его словам, он и его жена почувствовали легкую усталость, боли в теле, озноб. Также была небольшая температура. Тесты показали наличие COVID-19. Хэнкс соблюдали самоизоляцию в течение двух недель и пошли на поправку.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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