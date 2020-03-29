Март 29th, 2020

Netflix снимет мультсериал по Angry Birds

Потоковый сервис запустил в производство анимационный сериал, основанный на компьютерной игрушке Angry Birds, сообщает The Hollywood Reporter.

Шоу получило название «Angry Birds: Летнее безумие». Проект, основанный как на оригинальной видеоигре, так и на двух уже выпущенных полнометражных мультфильмах, вернет старых персонажей и представит новых. По сюжету герои отправятся в летний лагерь, где опять же развернется войнушка со свиньями.

Платформа уже заказала сорок одиннадцатиминутных эпизодов. Релиз запланирован на 2021 год.