Март 29th, 2020

Наркологи предупредили,что водка не помогает в борьбе с коронавирусом

Наркологи утверждают,что употребление водки не поможет защититься от коронавируса.

Спирт улетучивается очень быстро, поэтому какого-либо длительного профилактического воздействия алкоголь не окажет. Если алкоголь принимать внутрь для профилактики, то это должно быть такое количество, которое будет равно смертельной дозе.

Наркологи также отмечают, что во время заболевания человек испытывает токсикоз, а употребление любого алкоголя увеличит этот эффект и замедлит процесс выздоровления

Вместо алкоголя врачи посоветовали пить горячий чай, травяные сборы, есть чеснок и лук, готовить хвойные отвары. Так же наркологи предупреждают,что самообман с мнимым лечением коронавируса с помощью алкоголя,может привести к достаточно печальным последствиям.

Лучше сохранять трезвую голову и здравый рассудок.