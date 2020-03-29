Март 29th, 2020

Мила Кунис разделась для фотосессии и доказала,что у нее не только глаза красивые

Мила Кунис– американская актриса и модель родом из Украины. Знаменита благодаря участию в фильмах «В пролете», «Макс Пэйн», «Книга Илая», «Секс по дружбе», «Третий лишний», «Оз: Великий и Ужасный», «Черный лебедь». Обладатель премии «Сатурн», номинант на «Золотой глобус» и Премию Гильдии киноактеров США за лучшую женскую роль второго плана.

В 2017 году ее поставили на 5 место по величине гонораров среди актрис Голливуда – она заработала 15,5 млн долларов за год. Журнал Men’s Health включил актрису в список «100 самых привлекательных женщин всех времен», а популярный в Америке журнал FHM присвоил ей номер 1 в рейтинге «100 самых сексуальных женщин мира» .

По версии журнала Maxim Мила заняла 5 место в списке «100 сексапильных людей», так же ей было отведено почетное 2 место в рейтинге самых желанных знаменитостей по опросу популярного мужского сайта AskMen.

Сама актриса относится к подобным рейтингам довольно скептически: «Карьера должна быть основана на чем-то большем, чем первое место в списке 100 девушек FHM. Внешняя красота увянет, и что же тогда останется?».

И ,тем не менее,актриса продолжает сниматься в горячих фотосессиях . На ее странице появилось фото,где она позирует совсем без одежды ,прикрывшись лишь серебряными украшениями.