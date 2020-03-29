Март 29th, 2020

Меган Маркл озвучила фильм о слонах

Премьера ленты запланирована на начало апреля.

Жена принца Гарри Меган Маркл озвучила документальный фильм про слонов от студии Disney.

Об этом сообщается на официальной странице компании в Instagram.

Фильм, в котором персонажи будут разговаривать голосом герцогини Сассекской, называется «Слон». Таким образом она поддерживает организацию Elephants Without Borders, которая помогает защитить животных от браконьеров.

Сюжет картины рассказывает историю семьи слонов, в которой они преодолевают 1600 км по пустыне, чтобы прийти к месту назначения.

«Слон» от Disney Nature, документальный фильм, озвученный Меган, герцогиней Сассекской, выйдет на экраны 3 апреля», — говорится в сообщении.