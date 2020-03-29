Март 29th, 2020

Лолита заявила,что она не хуже Мадонны

56-летняя Лолита Милявская никак не может завершить бракоразводный процесс со своим пятым мужем, 45-летним Дмитрием Ивановым. Пандемия коронавирусаразрушила планы певицы.

На развод звезда подала еще в октябре. Лолита настаивала на признании ее брака фиктивным. Финальное разбирательство было намечено на 13 марта.

Пока еще законный супруг звезды подал жалобу на то, что адвокат певицы не соблюдает карантин. А теперь все судебные участки и закрыты.

Исполнительница рассказала, что теперь судебное заседание может пройти только ближе к концу апреля. «Свобода — это кайф. У Мадонны любовнику 23 года, и она счастлива. Она ходит в тренажерный зал. Чем я хуже? Если на моем пальце появится кольцо, то я скажу, что выхожу замуж. А пока нет. Сейчас у меня замечательный романтический период с новым мужчиной», -рассказала Лолита.

Внимательные поклонники уже давно заподозрили певицу в связи со своим массажистом Мухаедом. Сама она,пока что,это отрицает.