Кошка впервые заразилась коронавирусом от человека

Власти Бельгии объявили о первом случае передачи коронавируса от человека к кошке. Об этом пишет издание RTBF со ссылкой на пресс-конференцию Бельгийского антикризисного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Кошка начала страдать от диареи и неизвестного респираторного заболевания через неделю после того, как ее владельцу был поставлен диагноз COVID-19. После того, как владелец кошки обратился в больницу, врачи решили сделать тестирование и ей. В итоге ее результаты оказались положительными.
Пока представители центра называют этот случай единичным, который можно объяснить только «тесным контактом между животным и человеком». После этого в Бельгии обновили правила безопасности во время коронавирусной инфекции, добавив, что человеку желательно соблюдать дистанцию и со своими домашними животными.
Ранее в Гонконге умерла собака, ставшая первым животным с положительными результатами тестирования на коронавирусную инфекцию.
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