Кошка впервые заразилась коронавирусом от человека

Пока представители центра называют этот случай единичным, который можно объяснить только «тесным контактом между животным и человеком». После этого в Бельгии обновили правила безопасности во время коронавирусной инфекции, добавив, что человеку желательно соблюдать дистанцию и со своими домашними животными.

Ранее в Гонконге умерла собака, ставшая первым животным с положительными результатами тестирования на коронавирусную инфекцию.