Март 29th, 2020

Хасиды-антисионисты игнорируют запреты минздрава. Полиция бездействует. Верующие возмущены



Духовный лидер хасидской общины «Толдот Авраам Ицхак» продолжает игнорировать чрезвычайные указы — в субботу он, как и прежде, собрал десятки хасидов за общим столом.



Полиция предпочла не вмешиваться, хотя заранее знала о предстоящем сборище от встревоженных жителей религиозного квартала Меа Шеарим и пыталась отговорить раввина от его проведения.



Община «Толдот Авраам Ицхак» — одна из групп большой ультра-ортодоксальной антисионистской общины «Эда Харедит». Многие раввины этой общины хорошо осознают эпидемическую угрозу и закрыли синагоги еще до издания государственного запрета на общие молитвы в закрытых помещениях.



Жители Меа Шеарим рассказали об опасном поведении собратьев-хасидов в соцсетях и выразили возмущение бездействием полиции.



Вечером в Бней-Браке сотни хасидов собрались на похороны умершего в субботу раввина Цви Шинкера. Указ минздрава разрешает собирать на похоронах не более 10 человек, но полиция не пошла на конфликт и в итоге негласно санкционировала процессию.



По данным минздрава, Иерусалим и Бней-Брак превратились в главные очаги эпидемии COVID-19 в Израиле. За три дня число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции подскочило в Иерусалиме вчетверо, в Бней-Браке — в восемь раз.



Полиция массово штрафует жителей светских районов за попытки пройтись по берегу моря и даже арестовывает «слоняющихся» по улицам подростков, но явно предпочитает не связываться с организованными религиозными общинами.



https://news.israelinfo.co.il/health/85677