В череде неутешительных новостей в связи с пандемией коронавируса появился и просвет для радости. Как стало известно, актриса Джессика Честейн стала мамой во второй раз!
Сообщается, что голливудская актриса Джессика Честейн и ее супруг, итальянский дизайнер Джан Лука Препозуло, снова стали родителями.
У пары родился ребенок, которого, по предварительной информации, выносила суррогатная мать. Фото, подтверждающие новый статус пары, появились в Инстаграм Red Carpet #Mood. Пара была замечена на прогулке в Санта-Монике с мужем, дочерью, собакой и новым членом семьи.
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