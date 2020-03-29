 
 
Март 29th, 2020

Джессика Честейн стала мамой во второй раз

В череде неутешительных новостей в связи с пандемией коронавируса появился и просвет для радости. Как стало известно, актриса Джессика Честейн стала мамой во второй раз!

Сообщается, что голливудская актриса Джессика Честейн и ее супруг, итальянский дизайнер Джан Лука Препозуло, снова стали родителями.

У пары родился ребенок, которого, по предварительной информации, выносила суррогатная мать. Фото, подтверждающие новый статус пары, появились в Инстаграм Red Carpet #Mood. Пара была замечена на прогулке в Санта-Монике с мужем, дочерью, собакой и новым членом семьи.

 

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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