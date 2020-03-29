Март 29th, 2020

Дуэт Екатерины Кухар и Александра Стоянова-один из самых популярных в мире

Их дуэт сформировался в 2006 году. Их первое совместное выступление было в постановке «Щелкунчик» в Украине.

Однако уже спустя несколько месяцев, они посетили Китай вместе со своим спектаклем. На сегодняшний день, этот дуэт являются одним из самым популярных и востребованных не только в Украине, но и за ее пределами.

Постепенно их выступления набирают обороты и их приглашают со всех точек мира, ведь их концерты всегда проходят с аншлагом.

«Наше руководство театра создает для нас максимально комфортные условия, идет нам на встречу при формировании репертуара и расписания. Это дает возможность солистам ездить на личные гастроли за границу. К слову это немаловажно, так как не во всех театрах артисту дают возможность гастролировать. А наш театр позволяет и поддерживает нас в этом, ведь мы таким образом популяризируем Украину и украинскую культуру.

Украина – это не только вышиванки, великолепная украинская кухня, Андрей Шевченко и братья Кличко, но и украинский балет. Наша балетная школа одна из самых сильных и популярных во всем мире. Украинского артиста балета с удовольствием принимают на любой сцене мира, наши спектакли проходят всегда с аншлагом»-рассказывает Екатерина журналистам.