Март 29th, 2020

Донателла Версаче обратилась ко всем гражданам из зараженной вирусом Италии

Италия стала самым настоящим очагом распространения опасного вируса. Вся жизнь в Италии остановилась,улицы в городах опустели,люди напуганы и предпочитают находиться дома.

Из этого ада написала письмо-обращение ко всем гражданам известный модельер Донателла Версаче.

Она пишет,что понимает,что сидеть все время дома достаточно сложно,но эти методы работают и эпидемия в Италии идет на спад.

Донателла призывает нас следовать самым простым правилам во время эпидемии, следить за безопасностью близких и постараться использовать этот шанс начать исправлять все ошибки (в том числе глобальные).

«Милан выглядит как город-призрак. Армия и полиция были вызваны для того, чтобы обеспечить соблюдение всех этих предписаний, и я очень горжусь тем, что правительство Италии приняло эти меры. Несмотря на сложившуюся ситуацию, мы чувствуем себя единым целым, как никогда, и мы поняли, что преодолеем это, только если будем играть вместе, как команда», – пишет Донателла Версаче.