 
 
Март 29th, 2020

Дэниэл Крэйг не хотел и не хочет играть Джеймса Бонда

Дэниэл Крэйг не хотел играть Джеймса Бонда

Актер Дэниэл Крэйг признался, что мечтал сыграть ковбоя или какого-либо супергероя — Супермена или Человека-паука.

О своей детской мечте Крейг рассказал в интервью журналу Saga.

«Люди всегда говорят мне: «Вы, наверное, мечтали сыграть Джеймса Бонда, когда были ребенком». Мой ответ — нет. Никогда такого не было. Я мечтал о множестве других вещей — Супермен, Человек-паук, Человек-невидимка, даже хороший старомодный ковбой», — ответил актер.

«Бонда так много, что сейчас это кажется ироничным. Мне повезло получить одну из лучших ролей в кино. Нет никаких недостатков в том, чтобы играть Бонда», — добавил Крейг.

Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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