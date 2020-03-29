Март 29th, 2020

Анна Седокова пытается сохранить рухнувший бизнес

Анна Седокова,кроме того,что она певица и ведущая,еще и бизнес-вумен. Она уже некоторое время шьет спортивную и домашнюю одежду и ее коллекции пользовались спросом до пандемии.

В условиях карантина бизнес ,естественно,пострадал. Потому Анна предпринимает отчаянные попытки спасти хоть что -нибудь.

Она уже жаловалась в Инстаграм,что не может сохранить весь персонал,который помогал ей в работе. Им пришлось переехать в более дешевый офис,а сейчас и продажи почти совсем упали.

Чтобы хоть как-то продержаться на плаву, Седокова перенесла бизнес в Инстаграм и попыталась устроить аукцион из своих моделей. Был ли опыт успешным она ,пока что ,не комментировала.

Так как у певицы совсем нет сейчас концертов, ситуация может стать неприятной для ее не маленькой семьи.