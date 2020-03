Март 28th, 2020

Зеленский лично пообещал Путину создать «консультационный совет» с боевиками и сепаратистами

Решение от 11 марта 2020 о перспективе образования «консультативного совета» с террористическими организациями «ДНР» — «ЛНР» на самом деле не было инициативой Кучмы или Ермака. Договоренность о «совете» была достигнута во время переговоров президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в Париже (Франция)

Об этом заявил украинский дипломат и правовед, доктор юридических наук, профессор, експредставитель президента в Крыму Борис Бабин, передает Еспресо.TV.

По его словам, это решение «было предварительно обсуждено и одобрено именно в» нормандском формате «, то есть — между президентами. На встрече в Париже».

«О чем обществу конечно никто ничего с января по март не говорил», — подчеркнул он.

Каким образом он пришел к такому выводу, Бабин в пятницу, 27 марта 2020 года, подробно описал у себя на Facebook.

«Плохие новости с Востока, как всегда, узнаем из рук посредников. Спецпреставитель председателя ОБСЕ на Трехсторонний группе в Минске госпожа Хайди Грау официально сообщила, что в течение онлайн переговоров 24-26 марта на группе все же поднимался вопрос печально известного консультативного совета по ОРДЛО .

Более того, по формулировке чиновника ОБСЕ, участники группы «приняли к сведению обсуждение проекта консультативного совета в» нормандском формате «. В оригинале на сайте ОБСЕ этот тезис звучит так: «The participants also took note of the fact that the project of the Consultative Council WAS discussed in the» Normandy Format «.

Это, если швейцарский по происхождению чиновник не ошибся (а такое бывает нечасто) означает следующее: решение от 11 марта о перспективе образования консультативного совета на самом деле не было инициативой Кучмы или Ермака. Он был, как мы узнаем только сейчас, было предварительно оговорено и одобрено именно в «нормандском формате», то есть — между президентами. На встрече в Париже «, — рассказал профессор.