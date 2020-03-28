Март 28th, 2020

Заберите, мы приплатим: в США цена на нефть упала до… ничего







На американском рынке нефть практически обесценилась настолько, что некоторые производители готовы платить за то, чтобы ее вывезли из их хранилищ. Об этом сегодня сообщает агентство «Блумберг».



Первой маркой, цена на которую оказалась отрицательной, стала Wyoming Asphalt Sour — нефть, которую в основном используют для производства битума и асфальта. Mercuria Energy Group Ltd в середине марта объявила, что будет сама платить по 19 центов за каждый баррель сырой нефти, который вывезут из ее хранилища.



Агентство отмечает, что пока цена марок Brent и West Texas Intermediate на мировом рынке еще колеблются выше уровня 20 долларов, но там, где продаются и покупаются не фьючерсы, а реальные баррели, продавцы на фоне вводимых из-за коронавируса режимов карантина вынуждены значительно снижать цены.



По мнению нефтяных трейдеров, и другие марки вероятно скоро покажут отрицательные цены, так как нефтеперерабатывающие заводы снижают хранимые объемы сырья.



Среди североамериканских нефтяных брендов, цены которых уже близки к нулю — канадская Western Select. В пятницу ее цена упала до 5 долларов за баррель. Нефть марки Southern Green Canyon торгуется на уровне 11 долларов за баррель, Oklahoma Sour — 5,7, Wyoming Sweet — 3 за баррель.



При этом некоторые страны уже ввели мораторий на импорт нефти, чтобы использовать лишь сырье, добытое на территории государства. Так поступил, к примеру, Пакистан, запретивший 26 марта импорт нефти и топлива, потому что его хранилища заполнены.



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