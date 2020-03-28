Март 28th, 2020

Врачи Японии назвали необычные полезные свойства кокоса





Врачи Японии из института медицины в Токио назвали необычные полезные свойства кокоса. Кокос, на сегодняшний день, считается суперфудом XXI века. Его обожают модели, о его пользе написано немало материалов, его свойства изучают на протяжении многих лет.

Наверно, это самый универсальный продукт, о каком можно только мечтать: он положительно влияет на состояние кожи, волос, фигуры и, в целом, здоровья. Давай-ка разберемся, почему кокос является таким обожаемым продуктом и почему стоит его включить в свой рацион и уход.



Польза кокосовой воды



Не зря кокосовая вода считается любимым напиток beauty-блогеров и звезд, ведь в ней, и правда, есть много полезных компонентов, которых не найти ни в одном похожем продукте: витамины группы В, витамин С, экзогенные аминокислоты, лауриновую кислоту и природный сахар. Если стресс — это неотъемлемая часть твоей жизни, ты страдаешь анемией или в твоем организме недостаток калия — кокосовая вода будет идеальным лекарством для тебя. Кроме того, она способна снизить артериальное давление, улучшает кровообращение, работу пищеварительной системы и работу сердца, а также помогает справится с аллергией.



Кокосовая вода хороша тем, что ускоряет метаболизм и является детокс-продуктом, очищающим организм. Содержащийся в ней кинетин — гормон роста растительного происхождения — влияет на упругость и эластичность кожи и предотвращает ее раннее старение. Именно поэтому многие женщины добавляют кокосовую воду в уходовые средства за волосами и используют ее вместо тоника для лица.



Польза кокосового масла



Легче сказать, чего нельзя сделать из кокосового масла, так как более универсальное уходового средства не найти! Ты можешь его использовать в качестве крема для лица или лосьона для тела, делать из него натуральные пилинги и домашние маски для волос. Кроме того, масло можно наносить на губы (вместо блеска) и ресницы, использовать для загара, бритья и демакияжа. Из натурального кокосового масла можно сделать даже зубную пасту и дезодорант!



Однако чудесные свойства кокосового масла можно обнаружить не только в ванной комнате, но и на кухне: на нем можно не только жарить и запекать, но и использовать его в качестве ингредиента. Вкуснейшая и полезная выпечка, десерты, супы и соусы — ты удивишься, как много всего можно приготовить на основе кокосового масла.



Польза свежего кокоса



Его можно съесть сразу после того, как ты откроешь орех — это вкусно, полезно и очень экзотично. Более того, кусочки кокоса можно добавлять в каши и смузи или, например, сделать из него салат. Кокос содержит в себе жирные кислоты, которые влияют на ускорение метаболизма — эта особенность делает его отличной средством для похудения, особенно в области живота. Употребление мякоти кокоса поможет избавиться от шлаков и токсинов, помогает бороться с вирусами и инфекциями и, в целом, укрепляет иммунную систему.



Косметика на основе кокоса



Так же как масло, косметика, созданная на базе кокоса, отлично увлажняет, очищает, успокаивает и питает кожу и даже снимает отечность. К тому же, она гипоаллергенна и очень вкусно пахнет — приятный бонус, согласна? “Кокосовые” средства для волос — шампуни, бальзамы, маски и масла- укрепляют волосы, разглаживают и придают им живого блеска.