В Швеции отказались бороться с коронавирусом и объяснили это оригинальной теорией

Правительство Швеции не стало вводить жесткий карантин, хотя число зараженных коронавирусом продолжает расти. Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл решил, что население страны должно переболеть коронавирусом, чтобы у шведов «выработался коллективный иммунитет» к вирусу.

Как пишет газета Aftonbladet, количество инфицированных в Швеции уже превысило 2800 человек, 70 из них скончались.

Между тем магазины, рестораны и школы по-прежнему открыты. Также нет жестких ограничений на передвижение граждан — им только рекомендуют по возможности оставаться дома и ограничить контакты с пожилыми людьми. Массовые мероприятия с участием до 500 человек запретили лишь 27 марта. Граждане Евросоюза могут свободно въезжать в Швецию, на карантин после прибытия в страну отправляют только тех, у кого подтвердилось заражение коронавирусом.

Кроме того, на пасхальных каникулах ожидается наплыв туристов на шведские горнолыжные курорты.

Издание отмечает, что, по мнению Тегнелла, необходимо изолировать только «группы риска» — пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Он считает, что, если люди переболеют коронавирусом, вирус утратит силу и потеряет опасность.

Однако доказательств такой теории пока нет. Подход эпидемиолога уже раскритиковал премьер-министр Швеции Стефан Лёвен — он заявил, что «жизнь и здоровье людей находятся под угрозой». Недовольство политикой властей в отношении эпидемии выражают и в социальных сетях. Многие местные жители призывают власти ужесточить меры борьбы с коронавирусом.