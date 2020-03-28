В РПЦ требуют продолжать целовать иконы во время коронавируса

В РПЦ объяснили отказ закрыть храмы и назвали священников духовными врачами, а поцелую икон — духовным лечением. Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Лейгода написал об этом в своем Telegram-канале.

«В безответственных тележных каналах постятся странные версии, что Русская Православная Церковь не закрывает храмы и монастыри будто бы потому, что не хочет отказаться от доходов. И храмы сравниваются с ресторанами, которые были вынуждены «мужественно и ответственно» закрыться», — заявил Легойда.

По его словам, если человек верит, что Бога нет, то может твердить, что храмы — пункты обмена денег на свечки. Однако тот, кто хоть раз был в церкви, понимает, что это неправда.

«Священник – это духовный врач, который, подобно врачу физическому, обязан принимать приходящих к нему, как бы ему ни хотелось самоизолироваться», — подчеркнул Легойда и отметил, что многие из священников старше 65 лет. Как и врачей, их никто не освободит от долга, а также никто не отправит на карантин, как офицеров, считает представитель церкви.

«Священники так же, как и врачи, пойдут (и ходят) домой к старикам и в больницы к инфицированным», — пояснил Легойда.