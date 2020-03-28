Ученые смогли сфотографировать границу Вселенной и найти там загадочные явления

Ученые смогли сфотографировать границу Вселенной — в этой области обнаружены облака раскаленного газа из которых формируется сама основа вселенной — Галактики и звезды. Но самое удивительное — там обнаружены сверхгигантские Черные дыры, природу которых еще необходимо выяснить. Это открытие приведет к уточнению теории образования нашей Вселенной на ранних этапах ее становления.

Исследователи из США, с помощью телескопа ALMA, сделали снимок возмущенных газообразных облаков на расстоянии 11 млрд световых лет. Это позволит изучить эволюцию ранних галактик. Астрономы получили первое изображение возмущенных газообразных облаков в галактике на расстоянии 11 млрд световых лет. Команда обнаружила, что причиной возмущений являются мощные струи, которые выбрасываются из сверхмассивной черной дыры, расположенной в центре галактики-хозяина. Это исследование в дальнейшем поможет изучать эволюционный процесс галактик ранней Вселенной.