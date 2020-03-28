ЦАХАЛ начинает призыв девушек в танковые войска

Начальник генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Авив Кохави получил рекомендацию командующего сухопутными войсками еврейского государства Йоэля Стрика относительно призыва женщин в бронетанковые войска.

Напомним, в январе прошлого года Кохави объявил, что пилотная программа по интеграции женщин в бронетанковые войска позволяет направлять их (после окончания курсов) в миссии по охране границ, но также указал на пробелы в достижении необходимых навыков.

В связи с этим начальник генштаба ЦАХАЛ заявил, что для восполнения всех пробелов необходимо перейти к следующему этапу процесса интеграции.

Опять-таки, по имеющимся данным, обучение будет проводиться с учетом потребностей женщин в секторах медицины, питания и физической подготовки. Будут созданы т.н. «гендерные танки», то есть в танковой команде будут только женщины, и т.д.

Источник: 7kanal.co.il