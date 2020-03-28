 
 
Март 28th, 2020

Таисия Повалий показала свой дом под Киевом

дом повалийНесмотря на слухи, что певица живет в России, они поселились в доме под Киевом и снимает клипы в столице Украины.

При этом на своей странице в социальной сети она постоянно делится со своими фанатами новыми фотографиями и видео. Также она высказывает слова поддержки всем, кто сейчас переживает за сложившуюся ситуацию и впадает в панику.

На новом видео она решила показать, как выглядит ее дом под Киевом, в котором сейчас находится певица.

«И снова мое гнёздышко! Делюсь с вами частичкой своего домашнего уюта!»-написала Таисия.

Ренее  муж певицы Лихута возмущался тем, что люди уверены, что Повалий живет в России.

«Много нечестной информации вылито на нашу семью, начиная с того, что мы уехали и живем в другой стране. Люди встречают меня в супермаркетах, на рынке и спрашивают удивленно: «Вы вернулись?» А мы и не ехали никуда! Живем с мамой и детьми в нашем доме», — говорит он.

Tags: , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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