Март 28th, 2020

Таисия Повалий показала свой дом под Киевом

Несмотря на слухи, что певица живет в России, они поселились в доме под Киевом и снимает клипы в столице Украины.

При этом на своей странице в социальной сети она постоянно делится со своими фанатами новыми фотографиями и видео. Также она высказывает слова поддержки всем, кто сейчас переживает за сложившуюся ситуацию и впадает в панику.

На новом видео она решила показать, как выглядит ее дом под Киевом, в котором сейчас находится певица.

«И снова мое гнёздышко! Делюсь с вами частичкой своего домашнего уюта!»-написала Таисия.

Ренее муж певицы Лихута возмущался тем, что люди уверены, что Повалий живет в России.

«Много нечестной информации вылито на нашу семью, начиная с того, что мы уехали и живем в другой стране. Люди встречают меня в супермаркетах, на рынке и спрашивают удивленно: «Вы вернулись?» А мы и не ехали никуда! Живем с мамой и детьми в нашем доме», — говорит он.