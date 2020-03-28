Российская порнозвезда столкнулась с гонениями на родине

Вернувшаяся из поездки в Париж российская порнозвезда Ева Бергер рассказала, как столкнулась с гонениями в своей родной Туле.

По словам девушки, она осознанно решила уйти на самоизоляцию, сняла квартиру, чтобы не жить с пожилой мамой, всё время носила маску.

После заселения она сразу же сообщила на горячую линию по коронавирусу, что вернулась из Европы. К ней быстро приехали специалисты в полной экипировке.

«Бабушки и увидели из окна многоквартирного дома, кто ко мне явился. А поскольку коронавирус напугал всех, бабули бросились к моей двери. Я открываю её: вижу специалиста в химзащите, а позади него пожилых людей, которые орут и обзывают меня. «Чумная! Заразу привезла!» — рассказала актриса журналистам.

Бергер также добавила, что если соседки бабушки к тому же узнают, что она снималась в фильмах для взрослых, то «могут заминировать ей квартиру» и «сжечь как ведьму». Когда «подъездные» бабульки страшнее пандемии и чувака в химзащите.